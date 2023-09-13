وقفة احتجاجية في ديالى تطالب باطلاق الأراضي المحجوزة

شفق نيوز/ جدد العشرات من المواطنين يوم الأربعاء، وقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى إدارة المحافظة للمطالبة برفع الحجز عن أراضيهم منذ نحو 8 سنوات.

وقال أحد المحتجين محمد القيسي لوكالة شفق نيوز؛ إن "هذا الاحتجاج هو الرابع خلال عامين للمطالبة برفع الحجز عن أكثر من 1500 قطعة ارض وزعت عامي 2014 و2015 بين شرائح الموظفين والأجهزة الأمنية وذوي الشهداء".

وطالب القيسي، رئيس الوزراء "بالتدخل وحسم المشاكل الفنية والادارية المعطلة لرفع الحجز منذ عام 2014 وحتى الآن".

واشار الى ان "المتضررين من حجز الأراضي يعانون ظروفا معيشية قاسية جراء ازمة السكن وارتفاع أسعار بدل إيجار الوحدات السكنية"، معتبرا أن "ملف الأراضي المحجوزة مشكلة تتطلب تدخلا برلمانيا طعاجلا لانصاف المتضررين من الشرائح الفقيرة".

ويعزو مسؤولو ديالى أسباب حجز الأراضي إلى مشاكل إدارية وعدم وجود محاضر توزيع رسمية آنذاك، وهو خطأ البلدية رغم أن المواطنين دفعوا مستحقات الأراضي إلا أن البلدية تلاحقهم بمحاضر ابطال، وفقهم.