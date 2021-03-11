وقفة احتجاجية في بغداد للكشف عن قتلة والد المحامي "المغيب" علي جاسب

شفق نيوز/ تظاهر العشرات في العاصمة بغداد، يوم الخميس، احتجاجاً على اغتيال جاسب الهليجي، والد المحامي والناشط المدني "المغيب" علي جاسب، يوم أمس في محافظة ميسان.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن العشرات من المتظاهرين تجمعوا في ساحة التحرير، مركز الاحتجاج الرئيسي، وسط العاصمة بغداد، للتعبير عن احتجاجهم على الجريمة التي حدثت يوم أمس في ميسان، من اغتيال لوالد المحامي "المغيب" علي جاسب، والمطالبة بالكشف عن القتلة الحقيقيين.

وأشار المصدر إلى أن قوات مكافحة الشغب فرضت طوقاً حول ساحة التحرير لمنع خروج المتظاهرين من الساحة وكذلك توفير الحماية لهم.

وفي وقت سابق اليوم، صدقت محكمة تحقيق العمارة في محافظة ميسان، اعترافات المتهم بجريمة قتل المجنى عليه (جاسب حطاب الهليجي) والد المحامي المختطف (علي) بعد القاء القبض عليه من قبل السلطات الامنية في غضون ساعات من وقوع الجريمة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "المتهم افاد باعترافاته أن المجنى عليه (زوج عمته) كان يتهمه باختطاف ابنه ما أدى الى حدوث خلافات وصلت لتقديم شكوى ضده والتنازل عنها"، مبينا أن "الضغوطات التي تعرض لها دفعته الى قتل المجنى عليه".

وأقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية، مساء أمس الأربعاء، على قتل والد المحامي "المغيب" علي جاسب حطاب الهليجي، بمنطقة المعارض، وأردوه قتيلا على الفور.

وبعد ساعات على الجريمة، كشف مصدر أمني في محافظة ميسان، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحادثة اغتيال والد المحامي (علي جاسب)، فيما أفاد باعتقال 6 أشخاص من المشتبه بهم.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "المعلومات الأولية بشأن حادثة اغتيال والد المغيب علي (جاسب حطاب الهليجي)، تمت نتيجة خلاف عشائري".

وأوضح المصدر، أن "القوات الأمنية اعتقلت ستة من المشتبه بهم، حتى الآن"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

أعلنت قيادة شرطة ميسان، أمس الأربعاء، عن إلقاء القبض على قاتل والد المحامي والناشط المدني "المغيب" علي جاسب.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن معلومات وتشخيص أهل المجني عليه جاسب الهليجي، والد المحامي علي جاسب، ساعدت في إلقاء القبض على المتورط بعملية الاغتيال، مساء اليوم، وهو الآن في قبضة القوات الامنية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبها أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت في بيان، الأربعاء، أن قائد الشرطة أصدر أمراً بتشكيل فريق عمل أمني مختص لكشف الجناة عن الحادث.

وأوضحت المديرية "أن الحادث جنائي وسببه وجود خلافات عشائرية ودعاوى قائمة قبل وقوع حادث قتل المجنى عليه وأطراف آخرين وأن القضية قيد التحقيق حتى الوصول الى مرتكبي الجريمة ومعرفة دوافع الحادثة.

وكان المحامي والناشط العراقي علي جاسب، قد اختطف في الثامن من تشرين الأول 2019، وانقطع أثره من ذلك الحين.

ووثقت كاميرا مراقبة في حينها لحظة اختطاف المحامي علي، في محافظة ميسان، من قبل ملثمين مجهولين بعد استدراجه من قبل امرأة.