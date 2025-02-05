وقفة احتجاجية في الموصل ضد إيقاف تنفيذ قانون العفو.. ونائب يصفه بـ"الانتكاسة"

شفق نيوز/ نظم عوائل السجناء، في منطقة الفيصلية بالموصل، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية رفضًا لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، معتبرين أن القرار مجحف بحق أبنائهم الذين كانوا ينتظرون الإفراج عنهم.

وقال أحد المشاركين في الوقفة لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "القرار مجحف بحق الأبرياء، فقد كنا نترقب تنفيذ القانون بفارغ الصبر، لكننا تفاجأنا بتجميده دون أي مبررات واضحة".

وأضاف مشارك آخر، أن "عوائل المعتقلين كانوا يأملون بطي صفحة المعاناة، لكن هذا القرار جاء ليضاعف الألم ويبدد الأمل في العدالة".

وحضر الوقفة النائب جميل عبد سباك، الذي عبّر عن استنكاره الشديد لإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مشيرًا إلى أن القرار "يؤثر سلبًا على مسار العدالة وحقوق المواطنين الذين ينتظرون الإنصاف"، مضيفًا أن "هذا التجميد يشكل انتكاسة لجهود الإصلاح والمصالحة المجتمعية".

ودعا سباك الجهات المعنية إلى إعادة النظر في القرار، مطالبًا بحلول تراعي مصالح الجميع بما يحقق العدالة دون المساس بحقوق الأفراد الذين يستحقون فرصة جديدة، مؤكدًا أن "جهودنا مستمرة لدعم كل ما يعزز العدالة ويحقق التوازن الاجتماعي في إطار القانون والدستور".

وعقب صدور الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا، بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام وتعديل الأحوال الشخصية وإعادة العقارات لأصحابها في كركوك، أصدر رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، والأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم الجبوري، رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، بيانات استنكار لقرار المحكمة الاتحادية واتهموها بأنها "مسيسة".

كما أعلنت الحكومات المحلية في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية.

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أكد الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين "الجدلية" التي تم تمريرها في مجلس النواب الشهر الماضي.