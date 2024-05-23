وقفة احتجاجية في الموصل ضد "جهات مسلحة"

شفق نيوز/ نظم العشرات من سكان مناطق جنوب شرق الموصل، يوم الخميس، وقفة احتجاجية على منعهم من البناء من قبل جهات متنفذة "مسلحة".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من أهالي مناطق جليوخان وقزه فخرة (جنوب شرق الموصل)، نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية امام مبنى محافظة نينوى للمطالبة بحقوقهم بالبناء على اراضيهم.

واضاف المراسل ان أغلب المحتجين من عوائل الشهداء والمصابين ممن تسلموا قطع أراض من الدولة منذ أكثر من عشر سنوات لكنهم يواجهون بمنع البناء من قبل حشد الشبك في اللواء 30، بحسب قول المحتجين.

وتواجه مناطق في الموصل متاخمة لسهل نينوى مشاكل في منع البناء بتلك المناطق من قبل جهات متنفذة وفصائل مسلحة والتي تعلل المنع بانه خشية حدوث تغيير ديمغرافي ، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة من حل مشكلات آلاف العائلات الممنوعين من البناء في تلك المناطق.