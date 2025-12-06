وقفة احتجاجية في الموصل بسبب "مجمع سكني" (صور)

شفق نيوز- نينوى

نظم مستفيدون من مشروع مجمع "عين العراق" السكني في مدينة الموصل، يوم السبت، وقفة احتجاجية جديدة مطالبين هيئة الاستثمار والحكومة المحلية بالتدخّل العاجل لإنهاء معاناتهم مع الشركة المنفذة وتسليم وحداتهم السكنية بعد سنوات من التعطّل.

وقال أحد المشاركين في الوقفة، لوكالة شفق نيوز، إن "المستفيدين دفعوا مبالغ مالية مقدّمة منذ أكثر من عشر سنوات للحصول على وحدات سكنية"، مشيراً إلى أن "المشروع الذي انطلق في العام 2010 تعرقل بسبب الظروف الأمنية ثم استُؤنف في عام 2021، إلا أن الخلافات المالية بين الشركات ما تزال تعيق استكماله إلى اليوم، ويتحمّل المواطن وحده نتائج هذا التعطّل".

وأضاف أن "المشاركين يطالبون هيئة الاستثمار والحكومة المحلية باتخاذ موقف جاد وحاسم لتنفيذ القرارات المتعلقة بالمشروع، وفتح تحقيق في ما يجري داخل ملف مجمع عين العراق، بما يضمن حصول المستفيدين على حقوقهم".

بينما قال مشارك آخر، في الوقفة إن "هذه ليست المرة الأولى التي تُنظّم فيها الاحتجاجات، بل إنها تتكرر بين فترة وأخرى بسبب عدم حسم المشاكل العالقة، رغم وجود أعمال جارية في أجزاء من المجمع من قبل مطورين آخرين، إلا أن ذلك لا ينعكس فعلياً على تسليم الوحدات لمستحقيها".

وأشار المحتجون، إلى أنهم سيواصلون وقفاتهم لحين تدخل الجهات المعنية وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات طويلة.