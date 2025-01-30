وقفة احتجاجية ضد مشروع سكني في الموصل.. والمحافظ يهدد بـ"إلغاء" الفرصة الاستثمارية

شفق نيوز/ نظم العشرات من المواطنين الذين اشتروا عقارات في مجمع عين العراق السكني في نينوى، يوم الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بسحب يد شركة العروش الاستثمارية واستكمال إجراءات تسجيل عقاراتهم، فيما هدد محافظ نينوى بإلغاء المشروع ومنح الفرصة لمطورين آخرين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في نينوى، إن، العشرات من سكان مجمع عين العراق السكني، الواقع في بمدخل مدينة الموصل الجنوبي، نظموا وقفة احتجاجية أمام المجمع للمطالبة بسحب يد شركة العروش التي استثمرت في المشروع، واستكمال إجراءات تسجيل دورهم السكنية التي تأخرت لفترة طويلة.

ونقل المراسل عن المشاركين في الوقفة، قولهم، أنهم حصلوا على منازلهم منذ أكثر من عامين، وكانت المنازل قد أنجزت بالفعل ولكنها مغلقة من قبل الشركة المستثمرة.

وأضاف المراسل عن المشاركين، أن "المشروع كان يُعد بمثابة نقلة نوعية للمدينة المنكوبة، حيث كانوا يأملون أن يوفر لهم حياة أفضل في منطقة سكنية متميزة".

وطالبوا بحقهم "في السكن في دورنا، ولا شيء غير ذلك"، مبينين أن "المنازل تم إنجازها ولكن الشركة الأم تمتنع عن فتح حسابات لشركاء ومطورين المشروع، مما يعطل تسجيلها".

وأفاد المشاركون في الوقفة بأن "عدد المنازل في المجمع يصل إلى 246 منزلاً، وأنهم لا يزالون يواجهون صعوبة في تسجيل العقارات بسبب عدم التزام شركة العروش بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مع المطورين".

من جانبه، حضر محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، الوقفة الاحتجاجية، وهدد بـ"إلغاء الفرصة الاستثمارية الممنوحة لمشروع عين العراق السكني، إذا لم تُستكمل الإجراءات اللازمة".

وأضاف الدخيل لوكالة شفق نيوز، أن "المشروع يعد من المشاريع المهمة في المحافظة، لكنه يعاني من التخبطات بسبب إدارة الشركة المستثمرة، مما أدى إلى تأخير استكمال العمل، وأضر بمصالح المواطنين"، مشيرا إلى أن "هناك خلافات مستمرة بين الشركة والمطورين، وهو ما يعوق فتح حسابات العقارات".

وأكد الدخيل أنه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لتسريع الحلول، بما في ذلك منح المشروع للمطورين لانهم قادرين على إتمام الأعمال بشكل سريع وفعّال".