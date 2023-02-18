وقفة احتجاجية تطالب بفتح دوائر مغلقة في ديالى

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من سكان ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة مركز ديالى، يوم السبت، للمطالبة بإعادة فتح محطة وقود ودوائر اغلقت بسبب التهديدات الأمنية خلال السنوات الماضية.

وقال قائممقام بعقوبة ومدير ناحية ابي صيدا وكالة، عبدالله احمد الحيالي لوكالة شفق نيوز، إن العشرات من اهالي ناحية ابي صيدا نظموا وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بفتح محطة وقود حكومية اغلقت بسبب التهديدات الامنية قبل 3 سنوات واعادة فتح دار القضاء - مكتب قاضي التحقيق في الناحية.

وأضاف، أن محطة الوقود الحكومية أغلقت بسبب المخاوف والتهديدات واعدنا افتتاحها إلا أن موظفي المحطة رفضوا الاستمرار بالدوام والعمل بسبب "رسائل التهديد"، مشيراً إلى أن الوقفة الاحتجاجية تضمنت عدة مطالب منها تعيين مديرا للناحية بدل الوكالة و ملفات خدمية وامنية واجتماعية متعددة.

وشهدت ناحية ابي صيدا قبل تسلم قوات الرد السريع لملفها الامنية حوادث تهديدات واضطرابات أمنية واجتماعية طالت المؤسسات الحكومية والموظفين الامنيين والمدنيين.

وتشهد ناحية ابي صيدا، ( 30 كم شمال شرق بعقوبة) انخفاضا في النزاعات العشائرية الاجتماعية في عدة مناطق وقصبات بعد تفاقمها قبل 3 سنوات، ما تسبب بنزوح عشرات الأسر ومصرع وجرح مئات المدنيين.