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وقفة احتجاجية تطالب بخدمات غائبة عن أكبر نواحي ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-08T10:01:52+0000
وقفة احتجاجية تطالب بخدمات غائبة عن أكبر نواحي ديالى

شفق نيوز/ نظم العشرات من سكان ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة مركز محافظة ديالى، يوم الاحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بمشاريع خدمية اساسية متوقفة .

وقال مدير الناحية نجم السعدي لوكالة شفق نيوز، إن "عشرات السكان نظموا، اليوم، وقفة احتجاجية امام مبنى الناحية مطالبين باستكمال مشاريع خدمية متوقفة ابرزها مشروع للصرف الصحي في الناحية"، موضحاً أن محافظ ديالى وادارة الناحية "التقوا بالمحتجين وتسلموا مطالبهم ووعد المحافظ بتنفيذها خلال الفترة القادمة وعبر السبل القانونية والمالية المتاحة".

واعتبر السعدي ناحية بني سعد، "مهملة ومظلومة خدميا منذ 15 عاماً وهي مشكلة ازلية في ديالى وعموم المحافظات بسبب ضعف الموازنات المالية للمحافظات وانعدام الدعم الحكومي على مر السنوات الماضية.

وتقع ناحية بني سعد  على بعد 18 كم جنوب غرب بعقوبة، وتتبعها إدارياً و يتجاوز سكانها 188 الف نسمة وتعد اكبر نواحي محافظة ديالى.

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