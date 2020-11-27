وقفة احتجاجية ببلدة عراقية تطالب بحسم منصب حكومي معطل

شفق نيوز/ نظم المئات من اهالي قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين يوم الجمعة وقفة احتجاجية تطالب بحسم منصب القائممقام الشاغر منذ اكثر من 3 اشهر.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، ان اللجنة التنسيقية لاعتصامات بلد نظمت وقفة احتجاجية بسبب تأخر حسم منصب القائممقام الشاغر منذ 100 يوما ومعالجة التردي الخدمي الواسع في عموم القطاعات.

واكد المحتجون ان بقاء منصب القائممقام شاغرا تسبب بتعطيل الكثير من المصالح والاستحقاقات الخدمية للقضاء ونقل مطالب الاهالي الى الجهات المسؤولة في حكومة صلاح الدين والحكومة الاتحادية.

يذكر ان الاعتصامات والاحتجاجات التي شهدها قضاء بلد في اب الماضي دفعت قائممقام القضاء الى طلب الاحالة على التقاعد قسرا فيما اكد مسؤولو المحافظة ان القائممقام السابق قدم طعنا قضائيا للعودة الى منصبه مجددا مما ادى تعطيل انتخاب وتعيين قائممقام جديد للقضاء.

ويتنافس 10 مرشحين لشغل منصب قائممقام بلد منذ اشهر عدة

ويقع قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين ويبلغ عدد سكان مدينة بلد 80 الف نسمة.