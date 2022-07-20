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وقفات احتجاجية وحملات لمقاطعة البضائع التركية جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-20T18:51:57+0000
وقفات احتجاجية وحملات لمقاطعة البضائع التركية جنوبي العراق

شفق نيوز/ نظم العشرات من الناشطين المدنيين في ذي قار والمثنى جنوبي العراق، مساء الأربعاء، وقفات احتجاجية على خلفية القصف التركي الذي أودى بحياة مواطنين وإصابة آخرين في مصيف بمحافظة دهوك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدداً من الناشطين في محافظتي ذي قار والمثنى نظموا، مساء اليوم، وقفات احتجاجية ضد القصف التركي لمصيف "برخ" في زاخو شمالي محافظة دهوك.

وطالب ناشطو المحافظتين الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات صارمة لإيقاف تلك الاعتداءات المتكررة، داعين إلى مقاطعة البضائع التركية.

وفي وقت سابق اليوم، قصفت المدفعية التركية مصيف "برخ" في زاخو، ما تسبب بسقوط تسع ضحايا وإصابة 22 آخرين حالة البعض منهم حرجة، جميعهم من المدنيين الذين قصدوا المصيف للسياحة والترفيه.

وعلى إثر ذلك قام مواطنون غاضبون في النجف وكربلاء وبغداد بإغلاق مكاتب إصدار تأشيرات الدخول التركية، كما نظم آخرون وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة التركية في منطقة الوزيرية وسط بغداد وطالبوا بإنزال العلم التركي من على مبنى السفارة.

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