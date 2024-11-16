وقعت قبل 1387 عاماً.. باحثون عراقيون وبريطانيون يحددون موقع "معركة القادسية" (صور)

شفق نيوز/ تمكن فريق بحثي من جامعتي القادسية العراقية ودورهام البريطانية وبمشاركة الهيأة العامة للآثار والتراث العراقية، يوم السبت، من تحديد عدد من المواقع والمعالم الاثارية كالقلاع والحصون والخنادق الخاصة بالموضع الذي جرت عليه معركة القادسية التاريخية والتي وقعت سنة 637 للميلاد ( 15 هجرية).

وضم فريق البحث بحسب بيان لهيئة الآثار والتراث ورد لوكالة شفق نيوز، كل من الدكتور ويليام ديدمان والدكتورة كريستين هوبر والدكتورة أنثيا كرين من جامعة دورهام البريطانية والأستاذ المساعد الدكتور جعفر الجوذري والأستاذ المساعد الدكتور رجوان الميالي من قسم الآثار بجامعة القادسيّة والهيئة العامة للآثار والتراث.

وبحسب البيان، تم نشر النتائج الأولية لبحث الفريق المشترك في مجلة Antiquity وهي مجلة عالمية رصينة تصنف ضمن مستوعبات سكوبس وكلاريفت ومن الربع الأول وتصدر عن دار نشر كامبردج البريطانية.

واستند البحث على استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بالاضافة الى المسح الآثاري الحقلي لتحديد المعالم الاثارية في منطقة الدراسة، بتمازج مع الوقائع والاخبار والمرويات التاريخية والتي تصف معالم وجغرافية المنطقة.

وارتكزت دراسة البحث على تحديد نهر الفرات القديم الذي عبرته جيوش الإمبراطورية الساسانية وخندق شابور الذي عبره الجيش العربي الإسلامي وقلعة القادسية التي عسكر فيها الجيش العربي الإسلامي وحصن القديس الذي اتخذه قائد الجيش العربي الإسلامي مقراً له فضلاً عن ساحة المعركة المنحصرة بين نهر الفرات وخندق شابور.

وقال رئيس الهيأة العامة للاثار والتراث علي عبيد شلغم إن "هذا المنجز البحثي سيكون له دور كبير في تعزيز مشروع طريق الحج الكوفي (درب زبيدة) المرشح للإدراج على لائحة التراث العالمي مما يشكل منجزاً فريداً يضاف إلى منجزات العراق الآثارية".