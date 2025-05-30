وفيات وإصابات بنزاع في البصرة وحادث سير بالأنبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، بإصابة شخص إثر نزاع عشائري في البصرة، فيما لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم فيما أصيب آخران، جراء حادث سير في محافظة الأنبار.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "نزاعاً عشائرياً بين أبناء عم من عشيرة واحدة في قضاء الزبير تسبب بإصابة شخص واحد"، مؤكداً أن "القوات الأمنية وصلت إلى مكان النزاع".

وأضاف المصدر، أن "طفلاً يبلغ من العمر عامين، لقي مصرعه غرقاً بعد سقوطه في بركة كبيرة للمياه بإحدى مزارع قضاء الزبير".

وفي الأنبار، استقبل مستشفى حديثة العام، خمس حالات إصابة ناتجة عن حادث سير مؤسف وقع في منطقة السكك ضمن قضاء حديثة، مؤكداً وفاة ثلاثة منهم في وقت لاحق.

وذكر بيان لدائرة صحة الانبار، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكادر الطبي في المستشفى اوضح بأن الحادث أسفر عن وفاة ثلاثة من المصابين في الحال، فيما تم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لمصابين، وُصفت حالتهم بـالمتفاوتة بين المتوسطة والحرجة".