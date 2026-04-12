وفيات وإصابات بمرض الحمى النزفية في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

كشف مصدر مطلع في ذي قار، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل تسع وفيات وإصابات بمرض الحمى النزفية في المحافظة خلال الأيام الماضية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أنه "تم تسجيل تسع إصابات بمرض الحمى النزفية، اثنين من المصابين فارقا الحياة، خلال الأيام الماضية"، مؤكداً أن "الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لغرض الحد من انتشار هذا المرض الخطير".

من جانبه، حذر مدير المستشفى البيطري التعليمي في محافظة ذي قار، على حمود، من تصاعد خطر انتشار الحمى النزفية، عازياً ذلك إلى استمرار مظاهر تربية المواشي داخل مراكز المدن وضعف تطبيق قانون منع الرعي الصادر عن رئاسة الوزراء.

وقال حمود لوكالة شفق نيوز، إن "تداخل البيئة الريفية مع الحضرية، خصوصاً في المناطق العشوائية، أسهم بشكل مباشر في زيادة احتمالية انتقال الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وفي مقدمتها الحمى النزفية التي باتت تمثل تهديداً حقيقياً للصحة العامة في المحافظة".

وأشار إلى أن "انتشار النفايات داخل الأحياء السكنية يشجع مربي الأغنام والماعز على إدخال حيواناتهم إلى داخل المدن، حيث تجد هذه الحيوانات مصدراً سهلاً للغذاء، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة ويزيد من فرص انتشار العدوى".

وأضاف أن "بعض محال القصابة لا تزال تحتفظ بالحيوانات قرب مواقع عملها، بل وتقوم بعرضها وربطها أمام المحال، في مخالفة واضحة للتعليمات الصحية، الأمر الذي يرفع من مستوى الخطورة، خاصة مع غياب الرقابة الصارمة".

وبين حمود أن "تطبيق قانون منع الرعي يواجه تحديات اجتماعية، منها الأعراف العشائرية، فضلاً عن غياب البدائل المناسبة مثل المجازر الصحية النظامية، ما يحد من قدرة الجهات المعنية على فرض الإجراءات الوقائية".