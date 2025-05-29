العراق.. 5 حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة 12 شخصا

شفق نيوز/ أصيب 9 أشخاص بينهم مسول في وزارة الداخلية ومنتسبون في القوات الأمنية، فيما توفي 3 آخرين، بينهم منتسب في البيشمركة وأطفال، فضلا عن إصابات أخرى، جراء 5 حوادث سير في 4 محافظات، اليوم الخميس.

وقالت مستشفى حديثة العام، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خمس إصابات سجلت في صفوف منتسبين، نتيجة حادث مروري وقع قرب منطقة السكك داخل قضاء حديثة غرب محافظة الأنبار".

وأضافت "الفرق الطبية في قسم الطوارئ تعاملت بسرعة وكفاءة مع الحالات المصابة، التي تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة"، مؤكدة أن "الوضع الصحي لجميع المصابين مستقر، ولا توجد أي حالات حرجة".

كما بين مصدر في الأنبار، أن حادث "تصادم مروّع قرب سيطرة جباب في القائم يُسفر عن إصابات خطيرة".

وأشار إلى أن "الحادث وقع نتيجة اصطدام مركبتين، الأولى نوع سورنتو، والثانية نوع GMC، على الطريق الرئيس المؤدي إلى سيطرة جباب".

وأكد أن "الحادث أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرًا إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقًا أوليًا لمعرفة أسباب الحادث".

وإلى كركوك، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بـ"وفاة أحد منتسبي قوات البيشمركة بحادث سير قرب كركوك".

وأكد أن "الحادث أسفر عن وفاة المنتسب بختيار غالب، وهو من سكان قضاء داقوق جنوب محافظة كركوك".

وفي ذي قار، أفاد مصدر أمني بإصابة 4 أشخاص جراء تعرض مركبة للانقلاب على طريق تل اللحم قرب نهر عبادة جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأضاف أن "الحادث أدى لاصابة عائلة مكونة من 4 اشخاص زوج وزوجته وأطفالهما الاثنين"، لافتا إلى انه "تم نقلهم إلى مستشفى سوق الشيوخ لغرض تلقي العلاج اللازم".

وفي النجف، أفاد مصدر أمني للوكالة، أن "حادث سير وقع على طريق (نجف/كربلاء) وأدى لحدوث وفيات في عائلة من محافظة ذي قار مكونة من 3 اشخاص، حيث توفي اثنان منهم فيما اصيب الأب بجروح خطرة للغاية، وهو برتبة عقيد في وزارة الداخلية، ويشغل منصب مدير دائرة البطاقة الوطنية في قضاء النصر شمال ذي قار".