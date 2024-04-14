وفيات وإصابات بثلاث حوادث سير على الطريق الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بتسجيل 3 حوادث سير على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار وبغداد سجل 3 حوادث سير أسفرت عن مصرع شخصين أحدهما منتسب في الحشد الشعبي، وإصابة 6 آخرين".

وبين المصدر، أن "المتوفين والمصابين من أهالي محافظتي البصرة وكربلاء"، موضحا ان " قوات امنية طوقت أماكن الحوادث، ونقلت المصابين لاقرب مشفى لتلقي العلاج، والمتوفين للطب العدلي".