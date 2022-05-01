وفيات وحادثة غريبة في ثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية ومحلية في ثلاث محافظات عراقية، مساء اليوم الأحد، بوفاة وإصابة سبعة أشخاص بحادثيّ سير وانتحار، فيما شهدت إحدى المحافظات هجوماً غريباً من نوعه يتعلق بامتحانات الصفوف المنتهية.

وقال مصدر في محافظة الديوانية لوكالة شفق نيوز، إن "العاصفة الترابية التي ضربت أغلب المدن العراقية اليوم تسببت بانقلاب سيارة وسقوطها في النهر على طريق الديوانية - السنية، مما أدى إلى وفاة ثلاثة أخوة وإصابة ثلاثة آخرين".

وبين المصدر أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، كما أخلت الجثث إلى دائرة الطب العدلي".

وفي محافظة ديالى، أقدمت فتاة على الانتحار بحرق نفسها، في أطراف ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة، كما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، مبيناً أن "فتاة عشرينية، أقدمت على الانتحار بإضرام النار بجسدها عبر استخدام مادة النفط لأسباب وظروف غامضة في أطراف ناحية بني سعد 18 كم جنوب غرب بعقوبة".

وأضاف أن "السلطات الأمنية حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بملابساته، فيما نقلت الجثة إلى الطب العدلي".

إلى ذلك، شهدت محافظة المثنى حادثاً غريباً حيث هاجم طالب منزل مدرساً قيد الإنشاء بسبب عدم شموله بالامتحان النهائي "البكالوريا".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مدرساً لمادة الكيمياء في المرحلة المتوسطة لمدرسة (مصباح الهدى) في قرية (ال غانم) إحدى قرى ريف مدينة السماوة مركز محافظة المثنى تعرض منزله الذي ما زال قيد الانشاء لهجوم على يد احد طلبته بسبب رسوبه بالمادة المذكورة، مما أدى لعدم دخوله الامتحان الوزاري (البكالوريا)".

وبين المصدر، ان "الهجوم أدى لإتلاف وتكسير موادا بملايين الدنانير كان المدرس قد احضرها مؤخراً لغرض اكمال بناء منزله "، مشيراً إلى ان "المدرس قام بتحريك شكوى جزائية ضد الطالب، لاخذ الاجراءات القانونية بحقه".