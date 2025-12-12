وفيات وجرحى .. الضباب يتسبب بحادث مروع في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوقوع حادث سير مروّع على طريق حديثة في محافظة الأنبار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادثاً مرورياً وقع نتيجة اصطدام شاحنة بمركبة نقل جماعي بسبب الضباب الكثيف الذي غطّى الطريق صباح اليوم، ما تسبب بوفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني وسيارات الاسعاف هرعت إلى مكان الحادث، وقامت بنقل الجثامين إلى الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار المصدر، إلى أن "الضباب وانخفاض مدى الرؤية يعدّان السبب الرئيس للحادث"، محذراً السائقين من خطورة السير في الأجواء ذات الرؤية المحدودة.