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وفيات كورونا في العراق تتخطى 15 ألفاً وتسجيل قرابة 8 آلاف إصابة

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-19T13:13:03+0000
وفيات كورونا في العراق تتخطى 15 ألفاً وتسجيل قرابة 8 آلاف إصابة

شفق نيوز/ تخطى مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في العراق، يوم الاثنين، حاجز الـ15 ألفاً، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة العراقية.

وقالت الوزارة في بيان للموقفين الوبائي والتقليحي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مختبراتها سجلت 45 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 15026 حالة، إضافة إلى تسجيل 7775 إصابة جديدة ليرتفع معها الإجمالي إلى 984950 إصابة".

كما سجلت الوزارة 7507 حالة شفاء ليبلغ الإجمالي 864039 حالة، مشيرة إلى أن "عدد الملقحين اليوم الاثنين، بلغ 16207 مواطنين، ليكون الإجمالي 241639 مواطنا.

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه الموقفين الوبائي والتقليحي لجميع محافظات العراق.

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