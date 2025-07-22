وفق نتائج التحقيق.. ثلاثة توجيهات من السوداني بشأن حريق الكوت

شفق نيوز– بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بعدد من الإجراءات على ضوء نتائج التحقيق في حادثة الحريق التي شهدتها مدينة الكوت، وذلك بعد عرض التوصيات في جلسة مجلس الوزراء.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، فقد شملت التوجيهات:

1- تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقديم تقرير عن تنفيذ التوصيات خلال مدة أقصاها شهر واحد.

2- عقد اجتماع طارئ للمحافظين، بحضور وزراء الداخلية، والصحة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والعمل والشؤون الاجتماعية.

3- متابعة الأجهزة المعنية لتنفيذ إزالة جميع المخالفات المتعلقة بالسلامة والدفاع المدني.

وكان مجلس الوزراء، قد عقد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة السوداني، وبدأ أعمال جلسته باستضافة اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق، للاستماع إلى نتائج التحقيق.

وأشار بيان صدر عن مكتب السوداني، إلى أن، الأخير صادق على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق في مدينة الكوت، حيث تضمنت النتائج إحالة محافظ واسط بصفته رئيس لجنة الدفاع المدني في المحافظة وأعضاء اللجنة المذكورة إلى التحقيق لكشف المسؤولية ومعرفة أسباب التقصير.

وشهدت مدينة الكوت مركز محافظة واسط، يوم الأربعاء الماضي، اندلاع حريق مروّع داخل مركز تجاري كبير "الهايبر ماركت"، وأسفر عن مصرع نحو 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لمصدر في مديرية الدفاع المدني، فيما أعلنت الحكومة المحلية الحداد ثلاثة أيام على أرواح فاجعة الحريق.