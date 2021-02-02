وقفة احتجاجية في كركوك للمطالبة بكشف مصير تركمانيات مختطفات

شفق نيوز/ نظمت الجبهة التركمانية العراقية، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية في كركوك طالبت فيها الحكومة العراقية والمنظمات الدولية بالكشف عن مصير النساء التركمانيات اللاتي اختطفهن تنظيم داعش ونقلهن إلى سوريا.

وذكرت الجبهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوقفة الاحتجاجية كانت امام مكتب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في كركوك، للمطالبة بالكشف عن مصير المختطفات التركمانيات لدى تنظيم داعش وعدم اهمال هذا الملف الانساني.

وكشفت ان العدد الكلي للمختطفين والمختطفات التركمان من تلعفر بلغ 1300 مختطف ومختطفة، منهم 1200 تم اختطافهم في العام 2014 اثناء هجوم داعش على تلعفر، و100 آخرين خلال السنوات 2015-2017.

وبينت أن من بين المختطفين 470 أمرأة وفتاة، و130 طفل، و 700 رجل، موضحة ان 42 مختطفا ومختطفة دون السن الـ18 قد نجوا من بطش داعش، المتبقين ما زالوا مجهولي المصير.

وانتقدت الجبهة عدم وجود اي تحرك جاد او خطوة ملموسة لتحرير المختطفين والمختطفات، مشيرة الى ان الناجين والناجيات من التركمان يعيشون في اوضاع انسانية صعبة، واغلب افراد عوائلهم ما زالوا مختطفين.

وأكدت أن الناجين بحاجة ماسة الى دعم مادي ونفسي واجتماعي بعد الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة وجودهم في الاسر لدى تنظيم داعش.

وناشدت الجبهة كافة الجهات الوطنية والمحلية والدولية بضرورة بذل المساعي الحثيثة والاسراع بتشريع قانون حقوق الناجيات العراقيات على ان يكون شاملاً لجميع الفئات المتضررة من الارهاب.

ودعت الى الاسراع في التحرك المحلي والاقليمي والدولي العاجل لانقاذ اكثر من 400 امرأة تركمانية في السجون والمعتقلات السرية الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في مناطق الرقة والحسكة ومخيم الهول السورية، والمعتقلات في سجن عفرين.

يشار الى ان رئيس الجبهة التركمانية، النائب أرشد الصالحي، كشف يوم أمس الأول الأحد، أن جهاز المخابرات العراقي توصل إلى أماكن وجود النساء التركمانيات المختطفات من قبل تنظيم داعش، فيما أشار الجهاز إلى أن بعضهم حاولن الهرب إلى تركيا إلا أن الأخير ألقت بهن في السجون.

وقال الصالحي، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، في بيان لوكالة شفق نيوز، إن جهاز المخابرات العراقي أكد للجنة حقوق الإنسان وجود تركمانيات مختطفات بسجون داعش في سوريا.

وبحسب إحدى الوثائق التي وردت لوكالة شفق نيوز، فإن جهاز المخابرات أبلغ وزارة الخارجية العراقية بأن لديه معلومات تفيد بوجود نساء تركمانيات في مخيمات: السد في مدينة الرقة، وأبو الخشب وأبو حمام في دير الزور، والهول في الحسكة، وأكدة في إعزاز.

وذكر جهاز المخابرات أن بعض التركمانيات حاولن الهروب إلى تركيا إلا أن القوات التركية قامت باعتقالهن وإيداعهن في سجن عفرين الواقع على الشريط الحدودي السوري التركي.

يشار إلى أن تنظيم داعش سيطر على قضاء تلعفر في 15 حزيران 2014، وقام بقتل المئات من سكان المدينة واختطف المئات من النساء والأطفال، وما يزال مصير أكثر من 400 امرأة تركمانية مجهولاً.