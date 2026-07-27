وفرة غذائية وأسعار مستقرة.. زراعة كربلاء جاهزة لاحتياجات زائري الأربعين

شفق نيوز- كربلاء

أكدت مديرية زراعة كربلاء، يوم الاثنين، عدم وجود أي مخاوف بشأن توفر المواد الغذائية خلال زيارة الأربعين، مشيرة إلى أن المحافظة تمتلك فائضاً في إنتاج الخضروات ومنتجات الدواجن، بما يضمن تلبية احتياجات ملايين الزائرين مع الحفاظ على استقرار الأسواق والأسعار.

وقال مدير إعلام زراعة كربلاء، باهر غالي، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة لن تشهد أي نقص في المواد الغذائية الأساسية خلال زيارة الأربعين، إذ تم توفير جميع المستلزمات الغذائية بكميات كافية وأسعار مناسبة لتلبية احتياجات الزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه".

وأضاف أن "المديرية شكلت لجاناً ميدانية لمتابعة أسواق الجملة الخاصة بالمواد الغذائية والخضروات واللحوم، فضلاً عن المشاركة في لجان فحص المواد الغذائية الداخلة إلى المحافظة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري وضمان وصول منتجات سليمة وآمنة إلى المواطنين والزائرين".

وأوضح غالي أن "كربلاء تعد من المحافظات الزراعية الرائدة في إنتاج الخضروات، ولا سيما الطماطم والخيار والباذنجان، وأن حجم الإنتاج المحلي يفوق حاجة المحافظة، الأمر الذي يضمن استمرار توفر هذه المنتجات في الأسواق رغم الزيادة الكبيرة في أعداد الزائرين، ومن دون حدوث شحة أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار".

وأشار إلى أن "المحافظة تضم مشاريع استثمارية متطورة في قطاع الدواجن، توفر أكثر من 200 مليون بيضة مائدة شهرياً، إلى جانب كميات كبيرة من لحوم الدواجن الحية والطازجة والمصنعة، بما يعزز الأمن الغذائي خلال موسم الزيارة".

وبيّن أن "أسواق كربلاء ستكون مستقرة ومؤمنة بالكامل طوال فترة زيارة الأربعين، وأن وفرة المواد الغذائية تأتي بفضل جهود الفلاحين والمستثمرين، فضلاً عن المشاريع الزراعية التابعة للعتبتين الحسينية والعباسية، التي تمثل رافداً مهماً لدعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة خلال الزيارات المليونية".