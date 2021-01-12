وفد إيطالي يصل الموصل لتقييم الوضع الأمني قبل زيارة بابا الفاتيكان

شفق نيوز/ كشف مصدر من محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، عن وصول وفد أمني ايطالي، إلى مدينة الموصل لتقييم الاوضاع الأمنية قبل زيارة بابا الفاتيكان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن وفدا ايطالياً يحمل صفة أمنيّة، وصل اليوم الى الموصل تحضيراً لزيارة بابا الفاتيكان المرتقبة.

وأضاف المصدر؛ أن الوفد زار كنيسة القلعة في الموصل القديمة ومن ثم توجه الى بلدة قرقوش حيث يرجح ان البابا سيزورها عند زيارته للعراق.

واشار المصدر؛ إلى أن ضباط أمن عراقيون يرافقون الوفد الإيطالي، لافتا إلى ان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الواقع الامني وتقييمه فيما إذا كان يسمح بزيارة البابا من عدمها.

من جهته، ذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الوفد رفض مرافقة أي وسيلة اعلام له ومنع التصوير بشكل نهائي.

وقال البابا فرانسيس في يوم الأحد (10 كانون الثاني 2021) إنه غير متأكد مما إذا كانت زيارته للعراق في آذار المقبل يمكن أن تتم بسبب جائحة كوفيد - 19.

وألقى البابا ظلالا من الشك على الرحلة، التي ستكون الأولى من قبله إلى العراق، في مقابلة مع قناة Canale 5 الايطالية أذيعت مساء الأحد.

وتحدث فرانسيس في جزء من المقابلة حول كيف تغيرت حياته بسبب الوباء وكيف اضطر إلى إلغاء الرحلات التي كان من المقرر إجراؤها العام الماضي.

"نعم، اضطررت إلى إلغاء الرحلات ... لأنه بضمير حي، لا يمكنني أن أكون سببًا لتجمعات الناس، أليس كذلك؟ الآن لا أعرف ما إذا كانت الرحلة إلى العراق يمكن أن تتم. قال: "لقد تغيرت الحياة".

ومن المقرر أن تأخذ رحلة الخامس والثامن من آذار 2021 البابا العاصمة بغداد، بالإضافة إلى مدينة أور، وهي مدينة مرتبطة بإبراهيم في العهد القديم، وأربيل والموصل وقرقوش في سهل نينوى.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة على تويتر عندما تم الإعلان عن الرحلة الشهر الماضي أن الرحلة "ستكون رسالة سلام للعراقيين من جميع الأديان وتؤكد قيمنا المشتركة للعدالة والكرامة".

من المتوقع أن يتم تطعيم البابا البالغ من العمر 84 عامًا ضد COVID-19 هذا الأسبوع. قال في المقابلة إن كل شخص قادر يجب أن يتم تطعيمه.