وفد إيراني يبحث في بابل العراقية مراسم تشييع المرشد الأعلى "خامنئي" (صور)

شفق نيوز- بابل

شهدت مضايف "إمارة طفيل" في محافظة بابل، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً عشائرياً موسعاً ضم شيوخ ووجهاء عشائر من المحافظة، لاستقبال وفد ديني قادم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة حميد الحسيني، ممثل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، لبحث الترتيبات المتعلقة بمراسم تشييع المرشد الراحل علي خامنئي في العراق.

وقال النائب السابق عن المحافظة، سالم الطفيلي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إن "هذا التجمع العشائري الكبير في محافظة بابل يعكس عمق العلاقات الدينية والثقافية والاجتماعية بين العراق وإيران".

وأضاف أن "اللقاء يمثل مستوى عالٍ من التنسيق بين الجانب الإيراني والعشائري العراقي بشأن مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي".

من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة بابل، الشيخ سعد المسلماوي، لوكالة شفق نيوز، أن "العشائر العراقية تفتخر باستقبال هذا الوفد"، مشيراً إلى أن "ما قدمته الجمهورية الإسلامية في مواجهة التحديات المختلفة رفع مكانتها لدى المسلمين ومحبي أهل البيت عليهم السلام".

بدوره، أوضح الشيخ محمد العميدي، أحد شيوخ المحافظة، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الشعب العراقي والشعب الإيراني تجمعهما أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية"، مضيفاً أن "عشائر الفرات الأوسط ترحب بالوفد الزائر وتؤكد استعدادها للتعاون في إنجاح مراسم التشييع".

وفي لقاء مع أمير عام عشائر إمارة طفيل، الشيخ مؤيد الطفيلي، رحب بالوفد الضيف، موضحاً لوكالة شفق نيوز، أن الزيارة تأتي لنقل رسالة تتعلق بترتيبات مراسم التشييع المرتقبة، معبراً عن شكره للعشائر والوجهاء الذين شاركوا في الاستقبال.

من جهته، قال الحاج محمد، القادم من دولة اليمن، لوكالة شفق نيوز، إن "العلاقات بين الشعبين العراقي والإيراني تستند إلى مبادئ وقيم مشتركة وتاريخ من التعاون والتضحيات"، مؤكداً أن المشاركة في مراسم التشييع تمثل "واجباً أخلاقياً ودينياً" بالنسبة للمشاركين.

أما حميد الحسيني، ممثل السيد مجتبى خامنئي، فقد أوضح لوكالة شفق نيوز أن "مراسم التشييع في العراق ستنطلق من النجف، حيث سيكون هناك استقبال رسمي، قبل التوجه إلى حرم الإمام علي عليه السلام ومن ثم إلى كربلاء، ومكان آخر لم يعلن إلى الآن".

وبين أن الجثمان سينقل لاحقاً إلى مدينة مشهد الإيرانية ليوارى الثرى هناك وفقاً للوصية المعلنة، مشيراً إلى أن "التشييع في العراق سيكون حدثاً استثنائياً بمشاركة واسعة من مختلف المحافظات والعشائر والهيئات الدينية".

وانتهى الاجتماع بتأكيد الحاضرين على أهمية التعاون والتنسيق لإنجاح المراسم، وسط حضور عدد من شيوخ العشائر والشخصيات الاجتماعية والدينية من محافظة بابل ومحافظات أخرى.