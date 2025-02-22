وفد وزاري يصل البصرة لإكمال مشروع الربط السككي مع إيران

شفق نيوز/ وصل وفدٌ من وزارة النقل العراقية، يوم السبت، إلى محافظة البصرة، والتقي حكومتها المحلية، لإكمال متعلقات مشروع الربط السككي مع إيران، عبر منفذ الشلامجة الحدودي.

وقال مدير عام السكك، جبار الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع يتضمن إنشاء خط سككي مزدوج (ذهاب وإياب) بطول 36 كم يربط العراق بإيران عبر منفذ الشلامجة الحدودي ويمر بداخل محافظة البصرة".

وتابع الجبوري: "الخط السككي يحتوي على 3 محطات استراحة واحدة في منطقة الكزيزة وأخرى وسطية والأخيرة في منفذ الشلامجة الحدودية بقدرة استيعابية أكثر من 10 آلاف مسافر".

وخلص إلى القول، إن "الوزارة تعاقدت مع شركة إسبانية لإنجاز الخط السككي بأعلى المواصفات الأوربية، و تقوم الآن برفع الألغام على طول مسار الطريق والتعارضات السكنية و غيرها بالتعاون مع حكومة البصرة المحلية".