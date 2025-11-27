وفد من ميشيغان الأميركية يزور البصرة لبحث التعاون وتوأمة المدن

شفق نيوز– البصرة

أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، يوم الخميس، أنها بحثت مع وفد أميركي من ولاية ميشيغان آفاق التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك إمكانية المضي نحو مشروع توأمة بين البصرة ومدينة ديربورن.

وقال النائب الفني لمحافظ البصرة، زيد الإمارة، لوكالة شفق نيوز، إن المحافظة "ناقشت مع الوفد برئاسة عضو حكومة ديربورن كمال الصوافي، فرص التعاون في مجالات البلدية والخدمات والبنى التحتية وتبادل الخبرات".

وأوضح أن الصوافي، وهو أول عراقي يفوز بعضوية حكومة ولاية ميشيغان، "جاء موفداً من عميد الولاية لبحث مسارات التعاون وتعزيز التواصل المؤسسي مع البصرة".

وأضاف الإمارة أن الحكومة المحلية "أبدت استعدادها الكامل لفتح قنوات مشتركة في المجالات الخدمية والتنموية"، مشيراً إلى أن "زيارة الوفد تمثل خطوة مهمة لتطوير العلاقات والاستفادة من التجارب الأميركية في إدارة المدن وتطوير البنى التحتية".

من جانبه، قال رئيس الوفد كمال الصوافي لوكالة شفق نيوز، إن ديربورن "تمتلك خبرات واسعة في مجالات البلدية وإدارة النفايات والأمن العام والشرطة والإطفاء"، مؤكداً رغبة الولاية في "مشاركة هذه الخبرات مع البصرة وبناء علاقة تبادل خبرات متكافئة".

وأشار الصوافي إلى وجود "رجال أعمال أميركيين مهتمين بالاستثمار في البصرة"، مبيناً في الوقت نفسه أن الولاية "ترحب باستثمارات رجال الأعمال من العراق في ميشيغان"، لافتاً إلى أن الزيارة "تمثل بداية لشراكة حقيقية مرشحة للتوسع بما يخدم الطرفين".