وفد من مديرية المرور يزور اربيل لتوحيد القرارات والقوانين والغرامات

شفق نيوز/ أفادت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، أن وفداً منها زار مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم، أن مدير المرور العام اللواء عدي سمير حليم ترأس وفد مديرية المرور إلى اقليم كوردستان العراق .

وأضاف البيان أنه تم عقد اجتماع بين وفد مديرية المرور العامة ووزير داخلية الاقليم والكادر المتقدم من مديرية مرور الإقليم.

ووفقا للبيان، فقد جرت خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع لتنسيق العمل المروري وتوحيد القرارات والتعليمات والقوانين المرورية الخاصة بتطبيق القانون وتوحيد الغرامات، بما يخدم المصلحة العامة.