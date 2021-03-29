وفد من بغداد يتفقد مشاريع الزراعة والموارد المائية في كوردستان

شفق نيوز / تفقد وفد من وزارة زراعة الحكومة الاتحادية، يوم الاثنين، مشاريع وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومةت إقليم كوردستان.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة و الموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوزيرة بيكرد الطالباني، وبحضور نائبها وعدد من المدراء العامين والمدراء المعنيين، رحبت بوفد وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية برئاسة المستشار حسين علي سعود وعدد من المدراء وكبار موظفي الوزارة في الحكومة الاتحادية".

ووفقا للبيان، أعربت طالباني، عن أملها بأن "تكون هذه الزيارة الميدانية للإقليم من الجانب الاتحادي بوابة خير وفرصة لتطور العلاقات العامة والحد من المشكلات بين الإقليم والمركز وضبط القرارات والتوجهات بينهما".

وقدم الوفد الاتحادي بحسب البيان، شكرهم وامتنانهم للدعوة والترحيب والاهتمام من قبل الوزيرة، وأبدوا أملهم أن تكون "نتائج الاجتماع والزيارة مثمرة لتطوير العلاقات العامة ووضع طرق لحل المشكلات الزراعية بين الجانبين وتطوير مشاريع إقليم كوردستان".

وعقد الطرفان إجتماعا بهدف "تبادل المعلومات حول إمكانية عمل المشاريع وكيفية دعمها وتوفير الإحتياجات لها وفتح باب أسواق الإقليم والمحافظات العراقية لبعضها البعض ووضع خطط لزيارة الوفد لكافة محافظات الإقليم خلال أسبوع الزيارة الميدانية".

يشار إلى أن هذه الزيارة جاءت عقب زيارة وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بيكرد الطالباني، مع عدد من المدراء وكبار موظفي الوزارة في حكومة الإقليم، إلى وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية لتطوير العلاقات العامة بين الجانبين والتعاون لحل المشكلات الزراعية. واستجابة لدعوة رسمية من طالباني.