وفد من بغداد يبحث في واشنطن استراتيجية الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الجمعة، أن رئيسها علي المؤيد بحث مع وفد رفيع من خبراء البنك الدولي استراتيجية الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق، والدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك في هذا المجال.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، أن اللقاء الذي جاء على هامش القمة الرقمية للبنك الدولي 2024 في واشنطن، بحث الجهود التي يبذلها العراق لتسريع وتيرة التحول الرقمي ونشر الرقمنة في المفاصل الحكومية المختلفة.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث أيضا المشاريع والبرامج التي يتبناها العراق في إطار استراتيجيته الرقمية عبر تطوير البنى التحتية وتشريع القوانين التي تصب في صالح التحول الرقمي.

هذا وحضر اللقاء الذي ناقش أيضاً سبل الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لتطوير الاستراتيجية العراقية في مجال الاتصالات، مدير التنمية الرقمية في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميشال روجي"، والخبراء في التنمية الرقمية كل من: "عبد الله جبور"، و "عصام خيّاط"، وفقا للبيان.

يذكر أن القمة الرقمية للبنك الدولي 2024 المنعقدة في واشنطن تستضيف كبار المسؤولين والوزراء في الحكومات والقطاع الخاص، بهدف استكشاف الفرص وتسريع وتيرة التحول الرقمي واستعراض واقع التنمية في دول العالم، فضلا عن كشف أحدث التقنيات والرؤى العلمية في مجال الابتكار والتواصل والتحول الرقمي.