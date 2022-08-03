وفد أمني وحكومي عراقي يزور الحدود الايرانية.. صور   

شفق نيوز/ وصل وفد عسكري وأمني وحكومي، اليوم الأربعاء، الى منفذ المنذرية شرقي محافظة ديالى على الحدود مع إيران لبحث استعدادات استقبال الزائرين الإيرانيين بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، ان الوفد ضم نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي ومدير عمليات الحشد الشعبي ونائب قائد القوات البرية وعدد من القيادات الامنية،الى جانب حضور قائد عمليات ديالى ومدير شرطة ديالى وقائد الحشد الشعبي في ديالى ومدير المنفذ الحدودي.

وبين ان الهدف من الزيارة الاطلاع على الخطة الأمنية واللوجستية لتنظيم دخول الزائرين الإيرانيين وفق وجبات يومية تم الاتفاق عليها مسبقا بين الجانبين العراقي والإيراني في اجتماع عقد مسبقا في منطقة المنذرية ضمن حدود الجانب الإيراني.

من جانبها قالت خلية الاعلام الامني في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن نائب قائد العمليات المشتركة يرافقه وفد أمني وحكومي ضم رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي ومدير عمليات الحشد الشعبي ونائب قائد القوات البرية وعدد من القيادات الأمنية زار، اليوم، منفذ المنذرية الحدودي، مبينة أن الزيارة تأتي للاطلاع على الإجراءات الأمنية في المنفذ لاستقبال الزائرين القادمين لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، فضلا عن والاستعدادات الامنية ضمن قاطع عمليات ديالى.

وبينت أنه كان باستقبال الوفد، قائد عمليات ديالى ومدير شرطة ديالى وقائد الحشد الشعبي في ديالى ومدير المنفذ الحدودي، موضحة أنه جرى مناقشة جملة من المواضيع التي من شأنها تطوير العمل الأمني والخدمي أيضاً.

وأعلن نائب محافظ ديالى الثاني بشار فتح الله في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، عن اتفاق عراقي – إيراني لتنظيم دخول الزائرين الإيرانيين الى العراق عبر منفذي المنذرية ومندلي

وبين فتح الله أن الجانب الإيراني فضل دخول الزائرين الإيرانيين عبر منفذ المنذرية ودخول المواد والمستلزمات اللوجستية للمواكب الخدمية عبر منفذ مندلي في ناحية مندلي.

وبسبب جائحة كورونا أغلقت الحدود بين الجانبين العراقي والإيراني امام الزائرين الإيرانيين خلال عامي 2020 و2021

ويدخل آلاف الزائرين سنويا خلال شهري محرم وصفر العراق لاداء زيارة الاربعين الى مدينة كربلاء ضمن خطة امنية وخدمية بين الجانبين العراقي والإيراني عبر منفذ المنذرية 115 كم شمال شرق بعقوبة .