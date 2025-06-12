وفد أمني رفيع في ميناء الفاو الكبير

شفق نيوز/ أجرى وفد أمني مشترك من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية وقيادة القوة البحرية، يوم الخميس، زيارة ميدانية إلى ميناء الفاو الكبير، للاطلاع على الإجراءات الأمنية المتخذة والتنسيق الجاري لحماية أحد أهم المشاريع الإستراتيجية في العراق.

وقال معاون المدير العام للشؤون الفنية في الشركة العامة لموانئ العراق، عبد السادة خلف فنجان، لوكالة شفق نيوز، إن "الزيارة تأتي في إطار متابعة العمل الميداني والتعاون القائم مع القوات الأمنية في محيط الميناء".

وبين "قدمنا للوفد الزائر شرحاً مفصلاً عن آليات العمل المتبعة داخل الميناء، وآفاق التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتعزيز الحماية على طول محيط المشروع ومنشآته الحيوية".

وأكد فنجان أن "أمن الميناء يشكل أولوية قصوى لدى إدارة الموانئ، والتقدم الحاصل في مراحل الإنجاز يرافقه تنسيق أمني عالي المستوى يهدف إلى ضمان سلامة الموقع والمنشآت ذات الطابع الإستراتيجي".

وتابع "الوفد الأمني أعرب عن ارتياحه لمستوى الإجراءات الأمنية والتنظيم الإداري داخل ميناء الفاو الكبير"، مؤكداً على أهمية الاستمرار في هذا النهج، كجزء من الجهود الحكومية الرامية إلى تأمين المشاريع الاقتصادية الكبرى.