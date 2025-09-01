وفد إماراتي رفيع يشارك في افتتاح الجامع النوري وكنيستي الموصل

شفق نيوز– أربيل

وصل اليوم الاثنين إلى مطار أربيل الدولي وفد إماراتي رفيع المستوى يترأسه وزير الثقافة سالم بن خالد القاسمي، للتوجه إلى مدينة الموصل والمشاركة في افتتاح الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء، إضافة إلى كنيستي الساعة والطاهرة، بعد إعادة إعمارها بتمويل إماراتي وتحت إشراف منظمة اليونسكو.

وأفاد مصدر في محافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز، بأن الوفد يضم 14 شخصية بارزة، من بينهم نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، وعبد الله المزروعي سفير الإمارات في بغداد، وعلي عبد الله الحاج آل علي المندوب الدائم للإمارات لدى اليونسكو، وإبتسام الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم، إلى جانب مسؤولين ومستشارين وممثلين عن وزارة الخارجية الإماراتية.

ويشمل برنامج الوفد المشاركة في الاحتفالية الرسمية لافتتاح المواقع الدينية والتاريخية التي أعيد إعمارها ضمن مشروع "إحياء روح الموصل"، بالتعاون بين الحكومة العراقية والإمارات واليونسكو.

ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الموصل، صباح اليوم الاثنين، لافتتاح عدد من المشاريع الدينية والتاريخية التي أعيد إعمارها ضمن برنامج "إحياء روح الموصل"، بينها الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء، وكنيسة الساعة وكنيسة الطاهرة.