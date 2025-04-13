المرصد العراقي لحقوق الإنسان يطلق أول بودكاست حقوقي في العراق

شفق نيوز/ أطلق المرصد العراقي لحقوق الإنسان أول بودكاست حقوقي في العراق تحت اسم "حوار المرصد"، في تجربة تُعد الأولى من نوعها تُنتجها منظمة مجتمع مدني تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وأنجز المشروع 25 حلقة رئيسية وأكثر من 150 مقطعاً بصرياً قصيراً، استُضيف فيها مشاركون من خلفيات اجتماعية وثقافية متنوعة، ناقشوا قضايا تتعلق بتمثيل النساء، قوانين الأحوال الشخصية، حرية التعبير، حرية الصحافة، إضافة إلى موضوعات حقوقية أخرى.

ويأتي المشروع بدعم وتمويل من سفارة كندا في بغداد، ويشكّل خطوة غير مسبوقة في استخدام أدوات الإعلام الرقمي لتعزيز قضايا حقوق الإنسان.

وقال رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "إنتاج أول بودكاست حقوقي يُمثل نقلة في الخطاب العام حول قضايا حقوق الإنسان، وهو وسيلة للاقتراب من الجمهور بلغته اليومية، وتحويل النقاش حول الحقوق من حوار نخبوي إلى مساحة مفتوحة وشاملة."