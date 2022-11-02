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وفد الفاتيكان يحط في ذي قار لأداء مناسك الحج

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-02T09:52:13+0000
وفد الفاتيكان يحط في ذي قار لأداء مناسك الحج

شفق نيوز/ وصل وفد من الفاتيكان، يوم الأربعاء، إلى محافظة ذي قار، لأداء مناسك الحج في مدينة أور الأثرية جنوب غربي المحافظة.

وذكر ممثل الأقليات في المحافظة، ماهر طوبية، لوكالة شفق نيوز، أن "زيارة وفد الفاتيكان، تأتي في إطار مؤتمر حوار الأديان السنوي، الذي انطلق بعد زيارة البابا عام 2021".

وأضاف طوبية، أن "مؤتمر هذا العام انطلق يوم أمس بالعاصمة بغداد واختتم اليوم اعماله في مدينة أور الأثرية".

ولفت المسؤول المحلي، إلى أن "الوفد الذي يزور ذي قار حالياً يضم سفراء دول عدة، وأعضاء من حكومة الفاتيكان في إيطاليا، لإقامة قداس زيارة مدينة أور الأثرية، باعتبارها موطن الأديان كافة".

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