وفاة 3 أشقاء أطفال وإصابة الأب والأم بحادث مروع في كركوك

شفق نيوز- كركوك

لقي ثلاثة أطفال من عائلة واحدة حتفهم، مساء الثلاثاء، وأصيب والداهما إثر حادث سير في ناحية الرشاد جنوبي محافظة كركوك.

وأفاد مصدر في شرطة مرور كركوك، بأن الحادث وقع على الطريق الرابط بين مدينتي كركوك وتكريت ضمن حدود الناحية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث نتج عن اصطدام مركبتين صالون بالقرب من منطقة الحجاج، ما أدى إلى إصابة الأشخاص الخمسة بجروح متفاوتة، تم نقلهم على الفور بواسطة فرق الإسعاف إلى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج"، مشيراً إلى وفاة الأطفال الثلاثة متأثرين بإصاباتهم البليغة.

وأضاف المصدر، ان "السبب الرئيس للحادث يعود للسرعة العالية وفقدان السيطرة على إحدى المركبتين"، مشيراً إلى أن "مفارز شرطة المرور وصلت إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته".

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن الطريق يشهد تزايداً في الحوادث خلال الفترة الأخيرة، نتيجة السرعة العالية وضعف الإنارة في بعض المقاطع، ما يدعو إلى توخي الحذر والتزام السائقين بقوانين السير للحد من وقوع حوادث مماثلة.

وتسجل حوادث السير ارتفاعاً متزايداً في العديد من الطرق الخارجية الرابطة بين المدن، لغياب الإنارة والتخطيط وتهالك بعض المقاطع، على الرغم من حملات الرصف والتبليط التي تخضع لها هذه الطرق.