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وفاة وإصابة 7 أشخاص بحادث سير على "طريق الموت" جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-29T07:38:44+0000
وفاة وإصابة 7 أشخاص بحادث سير على "طريق الموت" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 7 زائرين عائدين من مدينة كربلاء على طريق الموت شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حادث سير وقع بين عجلتين نوع أوباما وأخرى (كوستر) تحمل زائرين عائدين من كربلاء على طريق البتيرة او ما يعرف بطريق (الموت) شمالي مدينة ميسان مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "الحادث تسبب بمصرع زائر على الفور وإصابة 6 أخرين بعضهم بحالة حرجة".

وأضاف، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما نقلت عجلات الإسعاف المصابين لأقرب مركز صحي".

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