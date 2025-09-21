وفاة وإصابة 15 شخصاً بحوادث مرورية متفرقة في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأحد، بوفاة وإصابة 15 شخصا، بحوادث مرورية متفرقة في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصا توفي إثر حادث دهس مروري في ناحية العياضية، فيما أصيب 14 آخرون بجروح متفاوتة في سلسلة حوادث مرورية شهدتها المحافظة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأضاف أن "الحوادث توزعت في مناطق متفرقة من مدينة الموصل وأقضية ونواحي نينوى، وشملت حوادث دهس واصطدام مروري إلى جانب حوادث متفرقة مرتبطة بالدراجات النارية"، مبينا أن "أغلب الإصابات وُصفت بالمتوسطة".