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وفاة وإصابات جديدة بالحمى النزفية في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-06T11:29:43+0000
وفاة وإصابات جديدة بالحمى النزفية في ذي قار

شفق نيوز/  افاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار جنوبي العرق، اليوم الاثنين، بتسجيل ارتفاع جديد بوفيات واصابات الحمى النزفية في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المحافظة سجلت اليوم حالة وفاة جديدة بالحمى النزفية، وإصابة 3 آخرين جدد بها في مناطق متفرقة من ذي قار".

ولفت إلى ان "العدد الكلي للمصابين بالفيروس حتى الآن في المحافظة بلغ 57 حالة، منهم 14 حالة وفاة، فيما شفي قرابة الثلاثين شخصاً من المرض، بينما يتلقى المتبقون العلاج في الردهات الخاصة".

واليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة العراقية، حصيلة جديدة لمرض الحمى النزفية، الذي بدأ الانتشار في المحافظات العراقية مطلع شهر نيسان 2022.

وقالت الوزارة بحسب الاعلام الحكومي، إن "إصابات مرض الحمى النزفية بلغت 142 حالة اصابة"، مشيرة الى "وفاة 24 مصاباً بالمرض".

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