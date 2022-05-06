تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية في كركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي، يوم الجمعة، بتسجيل أول حالة وفاة مؤكدة الإصابة بالحمى النزفية في محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن المتوفي يبلغ من العمر 47 عاماً ويمتهن القصابة.

وأضاف المصدر أن هذا الشخص أُصيب مؤخرا بالحمى النزفية وقد تدهورت اليوم حالته الصحية ليفارق الحياة اليوم.

وكانت وزارة الزراعة العراقية قد اعلنت، في شهر نيسان/ابريل الماضي، السيطرة على البؤر المسببة للإصابة بمرض "الحمى النزفية"، وذلك من خلال مكافحة حشرة (القراد) الوسيط الناقل للوباء من الحيوان إلى الإنسان.

والحمى النزفية مرض فيروسي مُعدٍ قد يهدد الحياة، ويمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة، ومن ثم نزيف دموي، وينتشر عند مخالطة الحيوانات المصابة به أو الحشرات، وغالباً ما ينتقل عن طريق حشرة "القراد".

وتعتبر محافظة ذي قار، جنوبي العراق، أكثر مدن البلاد تضرراً من وباء، الحمى النزفية التي تنتقل من المواشي إلى الإنسان.