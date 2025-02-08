وفاة وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي عن عمر ناهز 83 عاماً

شفق نيوز/ توفي وزير النفط العراقي الأسبق، عصام الجلبي، يوم السبت، عن عمر ناهز 83 عاماً في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان.

ويُعد الجلبي من الشخصيات البارزة في مجال النفط، حيث شغل منصب وزير النفط في العراق خلال الفترة من 1987 إلى 1990، وأدى دوراً مهماً في إدارة القطاع النفطي خلال تلك المرحلة.

وكان الجلبي قد واصل عمله كمستشار وخبير في الشؤون النفطية بعد مغادرته المنصب، وقدم العديد من الدراسات والمقالات حول أوضاع النفط والطاقة في العراق والمنطقة.