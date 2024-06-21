وفاة وزير التربية بنظام صدام حسين في قضاء الشرقاط

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، عن وفاة وزير التربية في عهد نظام صدام حسين، عبد القادر عزالدين حمودي متأثر بمرضه حيث توفي في قضاء الشرقاط .

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن "وزير التربية الأسبق عبد القادر عزالدين حمودي بزمن حكومة النظام السابق صدام حسين توفي متأثرًا بمرض أصابه"، مشيرا إلى "نقله إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية حيث توفي بسبب المرض".

وعبد القادر عز الدين حمودي هو سياسي وتربوي عراقي ولد في الشرقاط عام 1934، وأنهى فيها دراسته الابتدائية ثم رحل إلى تكريت حيث أكمل دراسته الثانوية عام 1952.

دخل كلية الآداب والعلوم، فرع الاقتصاد السياسي، وحصل على البكالوريوس سنة 1956. خدم بصفة ضابط احتياط في الجيش العراقي، ثم عمل مدرسا ومديرا في العديد من المدارس المتوسطة والاعدادية، حتى ترقى في المناصب وشغل منصب مدير تربية الموصل 1969-1975، ووكيلا لوزارة التربية 1975-1981.

كلف بمنصب وزير التربية للفترة من 27 تموز 1981 حتى 23 آذار 1991. كما كلف بمنصب وزير التعليم العالي بالوكالة للفترة من 22 كانون الأول 1983 حتى 25 تموز 1985، خلفه حكمت عبد الله البزاز في منصب وزير التربية وكذلك كان عضوا في المجلس الوطني في عهد نظام صدام 1980-1988.