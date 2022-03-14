وفاة وريث "ملك العراق" عن 66 عاما

شفق نيوز/ توفي السياسي العراقي الشريف علي بن الحسين اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ66 عاما.

وذكرت مصادر مقربة من حركة الملكية الدستورية في العراق، أن الشريف علي توفي إثر مرض عضال في العاصمة الاردنية عمان حيث يقيم.

والشريف بن الحسين؛ هو ابن خالة الملك فيصل الثاني وأقرب أفراد العائلة الذكور شرعيًا إليه، وجده علي كان أمير مكة إلى عام 1908م، ووالدته الأميرة بديعة بنت الملك علي بن حسين وهي خالة الملك فيصل الثاني.

وولد الشريف علي في بغداد عام 1956م؛ ونشأ في المنفى بين لبنان وبريطانيا وهو أصغر أبناء الأميرة بديعة.

حصل الشريف علي بن الحسين على شهادة الدراسة الثانوية من مدرسة برمانا الثانوية في لبنان وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نوتنغهام، وشهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة إسكس في المملكة المتحدة.

وظهر الشريف علي بن الحسين كأحد معارضي حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين في عام 1991، وقال انه ترك وظيفته في إدارة صناديق الاستثمار، وأصبح عضوا في المؤتمر الوطني العراقي.

ودخل بغداد بعد سقوط نظام صدام في العام 2003 ليعلن تأسيس الحركة الملكية الدستورية في العراق كمحاولة منه لاستعادة عرش عائلته الذي اطيح به في العام 1958.