وفاة واصابة 11 شخصا نتيجة تصادم 3 سيارات في واسط

شفق نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة يوم السبت، وفاة وإصابة 11 شخصا في حادث سير بمحافظة واسط.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حادث اصطدام وقع بين ثلاث مركبات في محافظة واسط قرب منطقة البتار بين 3 مركبات (المركبة الاولى بيك آب دبل، المركبة الثانية دوج اوباما، المركبة الثالثة دوج اوباما) بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الأولى مما أدى الى عبوره الى (السايد) المعاكس واصطدامه بالمركبة الثانية والثالثة.

وادى الحادث الى وفاة اربعة اشخاص واصابة سبعة أشخاص وفقا لبيان مديرية المرور العامة.