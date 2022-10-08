سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفاة واصابة 11 شخصا نتيجة تصادم 3 سيارات في واسط

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-08T21:00:25+0000
وفاة واصابة 11 شخصا نتيجة تصادم 3 سيارات في واسط

شفق نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة يوم السبت، وفاة وإصابة 11 شخصا في حادث سير بمحافظة واسط.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن حادث اصطدام وقع بين ثلاث مركبات في محافظة واسط قرب منطقة البتار بين 3 مركبات (المركبة الاولى بيك آب دبل، المركبة الثانية دوج اوباما، المركبة الثالثة دوج اوباما) بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الأولى مما أدى الى عبوره الى (السايد) المعاكس واصطدامه بالمركبة الثانية والثالثة.

وادى الحادث الى وفاة اربعة اشخاص واصابة سبعة أشخاص وفقا لبيان مديرية المرور العامة.

related

صور.. الاستعانة بمعدات هيدروليكية لانتشال ضحايا قضوا بحادث سير في واسط

Date: 2021-12-16 18:39:35
صور.. الاستعانة بمعدات هيدروليكية لانتشال ضحايا قضوا بحادث سير في واسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص على الأقل بحادث سير في نينوى

Date: 2022-08-17 12:47:06
مصرع وإصابة 5 أشخاص على الأقل بحادث سير في نينوى

حادث مفجع.. مصرع عائلتين على "طريق الموت" بين كركوك وصلاح الدين

Date: 2021-12-02 12:47:38
حادث مفجع.. مصرع عائلتين على "طريق الموت" بين كركوك وصلاح الدين

ارتفاع في حصيلة ضحايا حادث "طريق الموت" جنوبي العراق

Date: 2021-09-29 09:33:06
ارتفاع في حصيلة ضحايا حادث "طريق الموت" جنوبي العراق

مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة وآخرين بينهم أطفال بحادث مروع في واسط

Date: 2022-09-30 13:54:49
مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة وآخرين بينهم أطفال بحادث مروع في واسط

إصابة مدنيين اثنين بحادث سير في ديالى.. صور

Date: 2022-04-21 04:51:12
إصابة مدنيين اثنين بحادث سير في ديالى.. صور

وفاة عنصر بيشمركة بحادث سير في خانقين

Date: 2021-06-19 18:38:42
وفاة عنصر بيشمركة بحادث سير في خانقين

مصرع شخص وإصابة آخر بحادث سير في كربلاء

Date: 2022-09-05 08:07:02
مصرع شخص وإصابة آخر بحادث سير في كربلاء