وفاة واصابة خمسة اشخاص في حادث سير على طريق ميسان - واسط

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور محافظة ميسان يوم الأحد، عن وفاة واصابة خمسة اشخاص في حادث انقلاب مركبة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان مركبة نوع سنتافيا ستيشن انقلب على طريق ميسان واسط قرب ناحية علي الشرقي وكانت تستقلها عائلة.

واشار البيان الى ان سبب الحادث انفجار الاطار الامامي مما ادى الى عدم السيطرة على المركبة وانحرافها عن نهر الطريق وانقلابها.

ولفت إلى أن انقلاب المركبة أدى الى وفاة شخص واصابة اربعة اخرين بجروح مختلفة، مشيرا الى انه تم نقل المصابين الى المستشفى واجراء مخطط مروري وتسليمه الى مركز الشرطة.