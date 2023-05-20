وفاة نزيل موصلي محكوم بالإعدام مرتين بسجن "الحوت" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بوفاة نزيل داخل سجن الحوت جنوبي غربي محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزيلا من أهالي محافظة الموصل في العقد الرابع من العمر توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) لأسباب غير معلومة لغاية الآن".

وبين المصدر، ان "النزيل محكوم بالإعدام شنقاً حتى الموت مرتين وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

من جانب آخر، تعرض مواطن لإصابات بليغة نتيجة الهجوم على منزله شمالي المحافظة.

ولفت المصدر، إلى أن "مواطنا تعرض لهجوم مسلح نفذه شخص مجهول على منزله بقضاء الفجر شمالي المحافظة وإصابته بعدة جروح في جسده، فيما لاذ الجاني بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، حيث طوقت الأجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بنقل المصاب لاقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".