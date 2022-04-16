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وفاة نزيل محكوم بالمؤبد بسجن "الحوت" وإحباط محاولة انتحار طفلة حرقا بالناصرية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-16T18:18:20+0000
وفاة نزيل محكوم بالمؤبد بسجن "الحوت" وإحباط محاولة انتحار طفلة حرقا بالناصرية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بوفاة نزيل جديد داخل سجن الناصرية المركزي.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان " نزيلا من اهالي محافظة البصرة ويبلغ من العمر 34 عاما ومحكوم بالسجن المؤبد نتيجة ادانته وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت)".

وبين المصدر، ان "سبب الوفاة يعود لاصابة النزيل بفشل كلوي، لم يفلح معها نقله إلى المشفى التركي لتلقي العلاج اللازم ".

في غضون ذلك افاد مصدر ذاته باحباط محاولة انتحار لفتاة تولد 2009 طالبة مدرسة من اهالي حي المعلمين بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار.

وقال المصدر إنها حاولت اضرام النار بجسدها بالكامل بمادة النفط فوق سطح منزلها، مشيرا إلى انه تم تدوين اقوالها من قبل ضابط الخفر واخبرته بأنها "سئمت الحياة" ولا تطلب الشكوى ضد اي شخص وتم تدوين اقوال والدتها ، وأيضاً لا تطلب الشكوى.

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