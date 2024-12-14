وفاة نزيل متأثرا بحرائق التمرد بسجن العمارة

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في محافظة ميسان يوم السبت، بوفاة نزيل من اهالي محافظة بابل في سجن العمارة المركزي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن النزيل المتوفي محكوم بالسجن 5 سنوات وشهر بعدما تمت إدانته بالمتاجرة بالمواد المخدرة في ميسان سابقا وهو يعاني من أمراض صحية مزمنة.

وأضاف المصدر؛ أنه بسبب احداث التمرد من قبل النزلاء في سجن العمارة اليوم تعرض النزيل لحالة اختناق إشعال الحرائق التي قام بها زملائه من النزلاء داخل السجن، فنقل إلى أحد المشافي وسط ميسان وعند وصوله إليها توفي هناك.

وفي وقت سابق اليوم؛ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، بان تمردا اندلع سجن العمارة المركزي وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "سجناء في القاطع الخامس (مخدرات) والقاطع العاشر (من أبناء المحافظات الآخرى) داخل سجن العمارة المركزي قاموا بعملية تمرد أدت لحرق قاعتين داخل السجن المركزي، دون معرفة أسباب التمرد".

وبين المصدر، ان "قوات امنية كبيرة طوقت السجن، فيما اقتحمت أخرى القاطعين اللذين شهدا حوادث امنية لغرض إخماد عملية التمرد".