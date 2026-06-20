وفاة موقوف لبناني وانتحار ستيني داخل منزله بحادثين مختلفين في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتسجيل حالتي وفاة منفصلتين في بغداد، إحداهما لشخص لبناني داخل موقف للمخالفين العرب والأجانب، والأخرى لرجل ستيني أقدم على الانتحار داخل منزله في مدينة الشعلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً يحمل الجنسية اللبنانية تعرض لتدهور مفاجئ في حالته الصحية داخل موقف المخالفين العرب والأجانب التابع لمديرية الإقامة في جانب الرصافة، حيث جرى نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة هناك.

وفي حادثة أخرى، أقدم رجل من مواليد عام 1964 على الانتحار شنقاً داخل منزله في مدينة الشعلة، باستخدام حبل علقه في سقف غرفته.

وأضاف المصدر أن خبير الأدلة الجنائية رجّح أن يكون الانتحار ناجماً عن سوء الحالة النفسية للمتوفى، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً بالحادثتين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.