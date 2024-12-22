وفاة موقوف في بغداد تفجر جدلاً في البصرة

شفق نيوز/ أثارت وفاة موقوف بتهمة تجارة المخدرات أثناء احتجازه في بغداد جدلًا وسط غموض يكتنف سبب وفاته بعد نقله من محافظة البصرة إلى العاصمة.

وبحسب رواية العائلة، فإن "المتوفى تم إلقاء القبض عليه من قبل قوة تابعة لمكافحة المخدرات في البصرة، حيث جرى نقله لاحقًا إلى بغداد".

وأوضح أحد أقارب المتوفى، لوكالة شفق نيوز: "تفاجأنا باتصال يخبرنا بوفاة ابننا ويطلب منا تسلم الجثة من الطب العدلي، دون أي تفاصيل عن أسباب الوفاة".

وأشار إلى أن "العائلة رفضت تسلم الجثمان في البداية، معربين عن استيائهم من غموض الحادثة. وبعد تدخل بعض الجهات الرسمية، وافقت على تسلم الجثة بشرط أن يتعهد نواب من البرلمان بالحصول على تقرير طبي يكشف أسباب الوفاة".

لكن مصادر خاصة كشف لوكالة شفق نيوز، أن "الموقوف كان متهمًا بتجارة المخدرات، وصدر بحقه حكم سابق. وتم اعتقاله من منزله في البصرة الخميس الماضي من قبل قوة مشتركة من مكافحة المخدرات والأمن الوطني، قبل نقله إلى مركز مكافحة المخدرات في الشعيبة ثم إلى بغداد".

وبحسب مصادر أخرى، فإن "هناك شبهات بأن الموقوف كان متهمًا بالاتجار الدولي بالمخدرات، وتحديدًا بإدخال مادة (الكبتاغون) إلى العراق، وهو ما يفسر الإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت اعتقاله".