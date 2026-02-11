وفاة موظف ثانٍ متأثراً بإصابته جراء الانفجار بمصفى بيجي

شفق نيوز- صلاح الدين

كشف مصدر في مصافي بيجي بمحافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، عن وفاة موظف ثانٍ متأثراً بجراحه التي أُصيب بها جراء حادث الانفجار والحريق الذي وقع في أحد مرافق المصفى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الموظف زياد غائب تركي حمود، من أهالي ناحية الصينية، فارق الحياة متأثراً بإصابته التي تعرّض لها أثناء الحادث".

وأضاف أن "الحريق كان قد اندلع في إحدى وحدات المصفى، ما أسفر عن وقوع إصابات بين عدد من الموظفين، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يُعلن عن وفاة اثنين منهم".

وأشار المصدر إلى أن "الجهات المعنية تواصل التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

وكانت وزارة النفط العراقية، قد أعلنت مساء الاثنين الماضي، أن الحريق نشب في الساعة (7:45) مساءً داخل إحدى الكابسات في المصفى، فيما تمكنت فرق السلامة والإطفاء من السيطرة عليه عند الساعة (8:00) مساءً.

وأضافت الوزارة أن "سبب الحريق يعود إلى أعمال استبدال الكابسة، وهي من ضمن الأعمال التشغيلية الروتينية اليومية داخل المصفى"، مشيرة إلى أن "الحادث أسفر عن وفاة أحد العاملين في المصفى، فضلاً عن إصابة 13 آخرين، جرى نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج اللازم".