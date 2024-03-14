وفاة موظف بصعقة كهربائية وعائلته تتقدم بشكوى ضد الوزارة

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان بمحافظتي ذي قار والبصرة، اليوم الخميس، بتسجيل حالتي وفاة سببهما الصعق بالتيار الكهربائي وسط المحافظتين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "موظفا في وزارة الكهرباء يعمل في محطات الجنوب الغربي في الثلاثينات من عمره توفي نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية أثناء العمل في صيانة أعمدة الكهرباء بمنطقة تل اللحم جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "ذوي المتوفي قاموا بطلب الشكوى ضد وزارة الكهرباء".

وأضاف المصدر، كما ان "محافظة البصرة سجلت وفاة فتاة في العشرينات من عمرها نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية داخل منزلها بقضاء الزبير غربي المحافظة"، مبينا ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".